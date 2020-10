Lula e Bolsonaro marcam presença no horário eleitoral de SP

O primeiro bloco do horário eleitoral na TV em São Paulo nesta sexta-feira, 9, foi usado pelos candidatos para relacionar suas imagens a políticos conhecidos, como o ex-presidente Lula (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro. Ambos marcaram presença durante os primeiros 10 minutos da propaganda gratuita.

Apesar do ex-presidente ter dito que o candidato do PT à prefeitura de São Paulo teria que “que caminhar com as próprias pernas” nesta semana, Lula foi destaque na inserção de 1 minuto e 7 segundos de Jilmar Tatto (PT). “Se você conhece o bilhete único, o Vai e Volta, as ciclovias, você conhece o trabalho do Jilmar Tatto”, diz o líder petista no vídeo veiculado.

Celso Russomanno (Republicanos), líder nas pesquisas com 27% das intenções de voto, segundo a XP/Ipespe, aproveitou o apoio declarado do presidente Jair Bolsonaro em seus 51 segundos. “São Paulo precisa de um prefeito com apoio do presidente da República”, afirmou o candidato, enquanto apareciam ao fundo imagens do encontro que teve com Bolsonaro no aeroporto de Congonhas.

O presidente também foi citado por Joice Hasselmann (PSL). Em seus 1 minuto e 4 segundos de inserção, a deputada federal diz ter sido “perseguida” pela esquerda e que as pessoas não souberam detalhes do seu desembarque do governo Bolsonaro pois, segundo ela, precisava “proteger o governo para aprovar a reforma da Previdência.”

O prefeito da Capital, Bruno Covas (PSDB), optou pela menção ao seu avô. Durante a maior inserção do bloco, de 3 minutos e 29 segundos, Covas mostrou trecho de um discurso do ex-prefeito e ex-governador Mário Covas em que ele diz só haver três atitudes possíveis diante da adversidade: “Enfrentar, combater e vencer.” A fala veio depois do candidato mencionar o câncer no sistema digestivo para o qual Covas ainda faz tratamento.