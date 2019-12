Lula elogia Congresso e esquerda a favor de pacote anticrime

Equipe BR Político

O ex-presidente Lula teceu elogios ao Congresso Nacional, onde há movimentos a favor da volta das prisões após condenação em segunda instância, e concordou com parlamentares de esquerda que votaram favoravelmente, como Marcelo Freixo (PSOL-RJ), ao pacote anticrime adaptado sem o excludente de ilicitude. “Acho que tem gente que não compreende, mas foi importante o comportamento dos setores de esquerda que votaram o projeto principal com mudanças e depois votaram em emendas não permitindo que fosse aprovado (o pacote anticrime) como (Sérgio) Moro queria. Moro queria que ele e a polícia pudessem tudo e o povo não pudesse nada”, afirmou durante uma live transmitida no domingo, 8.

Uma “vitória parcial”, segundo Lula, a aprovação do pacote demonstra que a sociedade e o Congresso, diz, “vão acordando”. “O Congresso está tomando uma atitude que está se esperando dele, com todos os seus defeitos, está lá a representação oficial da sociedade brasileira na época das eleições”. O excludente de ilicitude, que anistia policiais que matam, não faz parte do pacote, mas o ministro Sérgio Moro já avisou que não vai desistir dessa pauta.