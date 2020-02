Lula encontra papa Francisco

Equipe BR Político

O ex-presidente Lula (PT) se reuniu nesta quinta-feira, 13, no Vaticano, com o papa Francisco. A reunião ocorreu após um convite do chefe da Igreja Católica e teve na pauta temas relacionados a “um mundo mais justo”, afirmou o petista em publicação no Twitter.

Encontro com o Papa Francisco para conversar sobre um mundo mais justo e fraterno.

Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/5JAShEvSid — Lula (@LulaOficial) February 13, 2020

De acordo com a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, eles conversaram sobre a “luta contra a desigualdade, o combate à fome, enfrentamento à pobreza”, disse ela na mesma rede social.