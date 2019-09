Lula está a dois dias da progressão de regime

Cassia Miranda

O ex-presidente Lula está a dois dias de ter o direito de pedir a progressão de regime para o semiaberto. Na próxima segunda-feira, 23, o petista terá cumprido um sexto da pena a que foi condenado no caso do triplex do Guarujá. Ele está preso desde abril de 2018 na superintendência da PF em Curitiba.

Em abril deste ano, o STJ reduziu de 12 anos e um mês para 8 anos e 10 meses de prisão a pena do ex-presidente. Ao BRPolítico, Cristiano Zanin, advogado de Lula disse que o ex-presidente não quer a progressão para o semiaberto.

Isso porque, na leitura do petista, ao pedir a progressão ele reconheceria que praticou o crime. “O ex-presidente Lula tem ciência de todos os seus direitos e fez a opção de não autorizar sua defesa a requerer neste momento qualquer progressão de regime, porque não praticou qualquer crime”, justificou o advogado.