Equipe BR Político

Se Flávio Dino (PCdoB-MA) tem tentado conversar com diversas vertentes ideológicas visando união nas eleições futuras, Lula foi na direção contrária. O petista aproveitou a festa de 40 anos do PT para atacar a possível candidatura de Luciano Huck no pleito nacional de 2022. “A Globo, depois de lançar o Bolsonaro, agora vai lançar o Caldeirão do Huck”, disse o ex-presidente, que ainda voltou a negar a necessidade de uma “autocrítica” de seu partido.