Lula: ‘Luciano Huck não representa a centro-esquerda’

Equipe BR Político

O ex-presidente Lula afirmou na quarta, 15, que o apresentador de TV Luciano Huck não pode ser inserido no campo da centro-esquerda, ao ser questionado sobre essa possibilidade durante entrevista à TVT. “O Luciano Huck não representa a centro-esquerda, ele representa a Rede Globo de Televisão. Do lado da esquerda você tem o Ciro Gomes em um partido historicamente de esquerda (PDT), ou de centro-esquerda. Você tem o Flávio Dino (PCdoB), que é possível candidato, o Haddad que foi candidato, o PSOL teve candidato. Então, quem é a centro-esquerda no Brasil? Ninguém”, avaliou.

O petista conclui que “é cedo para dizer qual é o espectro político” de Huck. “O Luciano Huck está sendo discutido pelo dono da Ambev (João Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do Brasil), que é o novo formador de quadros políticos no país, possivelmente ele queria conquistar pobres e o Nordeste. Mas não tem ninguém. Ainda é cedo para dizer qual o espectro político”, afirma.