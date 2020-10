Lula parabeniza Arce e diz que Bolívia ‘restabeleceu a democracia’

O ex-presidente Lula cumprimentou nesta segunda-feira, 19, Luis Arce pela votação conquistada na eleição boliviana realizada no último domingo. Candidato pelo Movimento pelo Socialismo (MAS), Arce, de 57 anos, é apontado pelas pesquisas de boca de urna como novo presidente eleito do país. Ele é ex-ministro da Economia de Evo Morales.

Depois de um período de 14 meses de incertezas e turbulência política, desde a anulação da eleição de 2019, segundo o petista, agora o país vizinho “restabeleceu a democracia”. Ainda ontem, a presidente interina do país, Jeanine Añez Chavez, reconheceu a vitória de Arce. Mais cedo o ex-presidente Carlos Mesa, adversário de Arce no pleito, também reconheceu a vitória do candidato do MAS.

“Meus parabéns ao povo boliviano, que restabeleceu sua democracia. Parabéns para Luis Arce e meu amigo Evo Morales, que depois de um ano difícil podem ver respeitado o voto popular. Que a Bolívia retorne ao caminho do desenvolvimento com inclusão e soberania”, escreveu Lula no Twitter.