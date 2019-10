Lula pede para esquerda construir narrativa comum nas redes

Equipe BR Político

O ex-presidente Lula parece divergir de parte da esquerda que se engalfinha nas redes sociais em busca de quem é mais culpado pela ascensão do presidente Jair Bolsonaro à Presidência. O petista, em entrevista nesta quinta, 24, ao jornal Brasil de Fato, afirmou que já passou da hora de a esquerda se unir em torno de uma narrativa comum a ser propagada nas redes digitais para recuperar a força e o espaço políticos perdidos. “Acho que às vezes a gente tem muitos discursos diferenciados e não encontra uma narrativa única para o povo se dar conta do que está ocorrendo no Brasil”, disse, alertando que se cada um construir sua própria narrativa, será uma “torre de Babel”. Ele insistiu que é preciso “unificar procedimentos nossos” para que a sociedade tenha dimensão “do potencial que nós temos”.

Em outra parte da entrevista, em que as fake news eram abordadas, Lula tenta teorizar sobre os motivos que fizeram o PT não reagir diante da disseminação de notícias difamatórias sobre a esquerda e o partido. “O PT foi atacado durante uma década e pouco reagiu. As pessoas estavam não sei se com medo ou assustadas. Virou uma coisa de pensamento único contra nós. Na hora que você começa a reagir, o outro lado vê que tem uma disputa ali (…) Por que nós perdemos as eleições? Por ene razões, tinha gente nossa desgostosa. Nós não fomos para cima até agora”, alertou.