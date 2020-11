Lula pede votos em Boulos no segundo turno

Na esteira da manifestação de apoio do PT à Guilherme Boulos (PSOL), nesta terça-feira, 17, foi o ex-presidente Lula quem pediu aos eleitores do partido que votem no psolista no segundo da disputa contra Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição.

“Todos os eleitores e eleitoras que votam no PT, todos os eleitores que são de esquerda, todos os eleitores progressistas, todos que querem restabelecer a democracia no Brasil, tem agora o compromisso histórico de votar no companheiro Guilherme Boulos para prefeito de São Paulo”, escreveu Lula no Twitter.

O candidato petista na disputa, Jilmar Tatto terminou o primeiro turno na sexta colocação, com 461.666 votos.

