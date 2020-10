Lula reclama de ‘nova denúncia da Lava Jato em período eleitoral’

O ex-presidente Lula (PT), que se tornou réu na Lava Jato pela quarta vez, reclamou de mais uma denúncia da operação feita em período eleitoral. Em seu Twitter, o petista compartilhou nota de sua defesa que contesta a criminalização de “doações lícitas” recebidas pelo Instituto Lula, “que não pode ser confundido com a figura do ex-presidente”. “Período eleitoral e a Lava Jato resolve aparecer com mais uma acusação sem sentido contra Lula”, diz o tuíte.

Período eleitoral e a Lava Jato resolve aparecer com mais uma acusação sem sentido contra Lula. Leia a nota da defesa que denuncia esses abusos há anos. #equipeLula https://t.co/ccfLqFla4I — Lula (@LulaOficial) October 23, 2020

“A mesma decisão desconsidera que Lula já foi definitivamente absolvido pela Justiça Federal de Brasília da absurda acusação de integrar de uma organização criminosa, assim como desconsidera decisão do Supremo Tribunal Federal que retirou da Justiça Federal de Curitiba a competência para analisar o assunto. Por tais motivos, dentre outros, a decisão será impugnada pelos meios legalmente cabíveis”, diz o advogado Cristiano Zanin Martins na nota.

Na sexta-feira, 23, Lula se tornou réu após a 13ª Vara Federal de Curitiba receber a denúncia apresentada pela força-tarefa contra suposta lavagem de R$ 4 milhões da Odebrecht ao Instituto Lula.