Lula se reúne com judeus em evento contra o nazismo

Equipe BR Político

O ex-presidente Lula vai se reunir nesta quinta-feira, 30, com um grupo de judeus em um ato “pela paz e contra o nazismo”. O evento vai ocorrer no Sindicato dos Químicos de São Paulo. Na última segunda-feira, 27, foi celebrado o 75º ano da libertação de Auschwitz. Além disso, a agenda também marca a oposição do ex-presidente ao governo de Jair Bolsonaro.

Membros do alto escalão petista, como Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, Eduardo Suplicy, Alexandre Padilha também participarão do evento, onde haverá também a entrega da “Carta de Judias e Judeus de apoio ao presidente Lula”.