Lula sobre crise EUA-Irã: ‘Bolsonaro, o Brasil não precisa disso’

Equipe BR Político

“A época não é adequada para um país como o Brasil se manter em confusão”. O comentário foi feito pelo ex-presidente Lula, nesta quarta-feira, 8, em entrevista ao site Diário do Centro do Mundo.

A primeira pergunta feita pelos entrevistadores ao petista foi sobre o conflito entre EUA e Irã. Lula, é claro, criticou o posicionamento do governo brasileiro, que se alinhou a Donald Trump. “Não tem que se meter em confusão com briga externa”, disse Lula. Ao criticar a postura do Itamaraty, o ex-presidente ressaltou que o País “sempre manteve uma política diplomática coerente e corajosa”.

Em um momento da resposta, Lula se dirigiu diretamente ao presidente da República. “Bolsonaro, o Brasil não precisa disso. Não precisa ser lambe-botas de ninguém. Precisa ser respeitado pela Bolívia e pelos Estados Unidos, pela China e pelo Uruguai, pelo Paraguai e pela Rússia. É assim que se constrói um país capaz de ser um agregador”, disse. ”