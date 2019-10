Lula sobre julgamento no STF: ‘Não estou interessado nisso’

Equipe BR Político

Possível beneficiário do resultado do julgamento que se inicia nesta quinta, 17, no STF sobre eventual prisão após condenação em segunda instância, o ex-presidente Lula disse ao portal UOL que não está interessado no debate. Hoje, o condenado pode ser preso após a sentença ser proferida pela Justiça de segundo grau. Há expectativa, no entanto, de que essa posição seja revista, o que poderá impactar 4,8 mil presos, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça.

Desde 2016, o STF já entendeu em quatro ocasiões que é possível prender condenados pela segunda instância – a última delas foi na análise de um habeas corpus do petista, que acabou negado pelo apertado placar de 6 a 5.

“Não estou reivindicando essa discussão de segunda instância. Não estou interessado nisso. Eu estou interessado na minha inocência. O que quero é que os ministros da Suprema Corte tenham acesso à verdade do processo, aos inquéritos mentirosos da Polícia Federal, do Ministério Público, liderado pelo Dallagnol, pelo mentiroso do Moro, na sentença, e anulem esses processos. É a única coisa que me interessa. Se vai ser um ano a mais ou um ano a menos, se vou ficar aqui ou em outro lugar, não importa. Nada me interessa a não ser a minha inocência”, afirmou Lula.