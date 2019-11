Lula traça planos para o PT em 2020

Equipe BR Político

O ex-presidente Lula, que está preso desde abril de 2018 na Superintendência da PF em Curitiba, está cheio de planos para a eleição de 2020. Além de querer que o PT tenha o máximo possível de candidaturas próprias a prefeito no ano que vem, em detrimento de uma aliança ampla com outras siglas de esquerda, Lula também quer que o partido recupere o número de vereadores que perdeu em 2016, de acordo com o Blog da Bela Megale.

Na última eleição municipal, o PT perdeu 45% das cadeiras que tinha em relação às eleições municipais de 2012, quando chegou a ser a terceira legenda com maior número de vereadores do País. A missão, no entanto, não é das mais fáceis. Pois significa que o PT precisaria eleger cerca de 3 mil candidatos a mais do que nas últimas eleições municipais. E o cenário não favorece, já que Lula ainda está preso e a polarização – junto ao antipetismo – de se acirra cada vez mais.