Lula usa de feriado para falar em ‘crime lesa-pátria’ de Bolsonaro

O ex-presidente Lula aproveitou o 7 de setembro para atacar Jair Bolsonaro. O petista utilizou as redes sociais para ler uma carta aberta “aos brasileiros”. O tema principal foi a pandemia de coronavírus. Lula criticou o atual ocupante do Palácio do Planalto dizendo que “teria sido possível, sim, evitar tantas mortes” e que Bolsonaro “aproveita o sofrimento coletivo para, sorrateiramente, cometer um crime de lesa-pátria.”

“Não foi por acaso que escolhi para falar com vocês neste 7 de Setembro, dia da Independência do Brasil, quando celebramos o nascimento do nosso país como nação soberana”, acusando Bolsonaro de crime lesa-pátria ao se submeter aos Estados Unidos. “Supõe também defender nosso povo, nossas riquezas minerais, cuidar das nossas florestas, nossos rios, nossa água”, afirmou o ex-presidente elencando uma série de episódios que considera como uma “submissão” do País, como as últimas afirmações do presidente sobre “desenvolver a Amazônia com capital externo”, o acordo que coloca a Base Aeroespacial de Alcântara sob o controle de funcionários norte-americanos e a nomeação oficial de um general das Forças Armadas Brasileiras para servir no Comando Militar Sul dos Estados Unidos.