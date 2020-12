Macapá: Dr. Furlan derrota Josiel Alcolumbre e é eleito prefeito

Com 55,67%, o candidato do Cidadania, Dr. Furlan, foi eleito, neste domingo, 20, prefeito de Macapá. Em disputa de segundo turno, ele derrotou Josiel Alcolumbre (44,33%), irmão e companheiro de partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM). Essa será a primeira vez que o médico cardiologista ocupará um cargo político.

Após liderar as pesquisas em primeiro turno, Josiel, que recebeu apoio do presidente Jair Bolsonaro, despencou nas pesquisas após quase um mês de apagão no Amapá em novembro. Ainda durante a campanha, o presidente do Senado afirmou que seu irmão foi o mais prejudicado pela crise elétrica no Estado.

Neste domingo, Dr. Furlan conquistou 101.091 votos, contra 80.499 votos de Josiel.

Com 20 dias de “atraso”, a capital amapaense encerra hoje as eleições municipais no País. Macapá teve a realização da disputa em primeiro e segundo turno adiadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) devido à crise de energia causada por um incêndio em transformadores de uma subestação da cidade.