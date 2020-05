Macapá lança campanha imperativa: ‘Sai da rua’

Com 1.616 casos positivos de covid-19 e 42 óbitos confirmados, a prefeitura de Macapá apresentou na quinta, 7, um vídeo a favor do isolamento social como forma de frear a disseminação da doença que hoje mobiliza bolsonaristas contra a medida. No material, a locutora é imperativa: “Não morra, não mate. Sai da rua”. A gravação também afirma que “quem circula é cúmplice de enterros e valas”. E questiona: “Você que fica pela rua, quer mesmo carregar na consciência a dor e a morte de tanta gente?”. A cidade, administrada por Clécio Luis Vilhena Vieira (Rede), vive à beira do colapso de seu sistema público de saúde.

Para a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), a campanha é macabra, espalha terror psicológico e é “totalmente irresponsável”.