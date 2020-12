Macapá realiza primeiro turno neste domingo

As eleições municipais ainda não acabaram. Neste domingo, 6, Macapá (AP) realiza o primeiro turno neste domingo, 6, após a capital ter sofrido com o apagão que atingiu o Estado durante o mês de novembro. A última pesquisa Ibope, divulgada na sexta-feira, 3, mostra Josiel Alcolumbre (DEM), irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na liderança. Ele aparece com 28% das intenções de voto.

Na segunda colocação está Dr.Furlan (Cidadania) com 14%, empatado tecnicamente com Patrícia Ferraz (Podemos) e Capi (PSB), ambos com 13%. Cirilo Fernandes (PRTB) tem 10%, Guaracy (PSL) tem 9% e Paulo Lemos (PSOL) aparece com 7%. Caso ocorra o segundo turno, ele acontece no dia 20 de dezembro.

A pesquisa tem margem de erro de 4 pontos porcentuais para mais ou para menos. Ela foi feita com 602 eleitores da cidade de Macapá entre os dias 1 e 3 de dezembro, encomendada pela Rede Amazônica e tem indíce de confiança de 95%. Ela está registrada na Justiça Eleitoral: AP-01464/2020.