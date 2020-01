Macri será presidente da Fundação Fifa

Equipe BR Político

O ex-presidente da Argentina Mauricio Macri, que deixou o governo em dezembro, é o novo comandante da Fundação Fifa. A relação do argentino com o futebol é antiga. Entre os anos de 1995 e 2008, Macri foi presidente do Boca Juniors, o clube mais tradicional do país.

A fundação, que tem por missão desenvolver projetos sociais ao redor do mundo, foi criada em março de 2018. A escolha de Macri para o cargo se deu pela proximidade com o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Pelo Twitter, Macri comemorou o novo cargo. “Sou muito grato a essa demonstração de confiança da Fifa e a esse reconhecimento ao nosso país. Este é um novo papel adicional que desempenharei com honra, sem descurar o compromisso que assumi com os argentinos que nos escolheram para continuar representando-os”, escreveu o ex-presidente.

Con mucha alegría quiero contarles que la FIFA me ha elegido como el próximo presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, la organización que busca generar un cambio social positivo a través del fútbol y la educación. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 28, 2020