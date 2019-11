Macris avisa que vai barrar sessão em homenagem a Pinochet

Marcelo de Moraes

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado Cauê Macris (PSDB), anunciou que vai assinar hoje um ato para barrar a realização da sessão solene da Casa em homenagem ao ditador chileno Augusto Pinochet. A sessão foi proposta pelo deputado estadual Frederico D’ávila (PSL) e provocou protestos de organizações ligadas à defesa do Direitos Humanos.

“Assino nesta quinta um ato da Presidência impedindo que aconteça o evento em homenagem ao ditador Augusto Pinochet dentro da Assembleia de São Paulo. O ato será publicado no Diário Oficial do Estado na sexta-feira (22)”, que informou Cauê na sua conta do Twitter.