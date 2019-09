Macron diz que Bolsonaro ‘mentiu’ e França se opõe ao acordo UE-Mercosul

Equipe BR Político

Depois de dizer que “nossa casa está queimando”, em referência aos incêndios na Amazônia, o presidente francês, Emmanuel Macron, acusou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de ter mentido sobre seus compromissos com o meio ambiente e anunciou que, sendo assim, a França se opõe ao acordo de livre-comércio entre a União Europeia e o Mercosul.”Dada a atitude do Brasil nas últimas semanas, o presidente da República só pode constatar que o presidente Bolsonaro mentiu para ele na cúpula (do G20) de Osaka”, declarou o palácio do Eliseu, sede do governo francês, de acordo com o UOL.

Ainda de acordo com o francês, “o presidente Bolsonaro decidiu não respeitar seus compromissos climáticos nem se comprometer com a biodiversidade”. E seguiu: “Nestas circunstâncias, a França se opõe ao acordo do Mercosul”. Ontem, Macron criticou as queimadas na Amazônia e pediu para que o assunto seja debatido durante a cúpula do G7. A guerra de palavras e acusações entre os dois presidentes deve ganhar ainda mais força durante o dia.

