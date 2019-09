Macron lamenta ausência do Brasil

Gustavo Zucchi

Com o Brasil ausente da Cúpula do Clima, em Nova York, o presidente francês, Emmanuel Macron, lamentou a ausência do país nos debates sobre a situação da Amazônia. “Vamos falar francamente. Estamos discutindo tudo isso sem o Brasil presente. O Brasil é bem-vindo. Todos nós queremos trabalhar”, disse o mais novo desafeto de Jair Bolsonaro.

Claro que Macron não deixou de criticar a postura bélica do atual presidente brasileiro e disse que o Brasil “não está levando a sério” os critérios do Fundo Amazônia, cujas doações foram suspensas por Noruega e Alemanha recentemente. A Amazônia deverá ser um dos temas abordados por Bolsonaro em sua fala na abertura da Assembleia-Geral da ONU, na próxima terça-feira, 24.