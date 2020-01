Macron oferece ajuda para Austrália combater incêndios

Marcelo de Moraes

O presidente francês Emmanuel Macron anunciou hoje que procurou o primeiro-ministro australiano Scott Morrison para oferecer ajuda no combate aos incêndios que têm varrido a Austrália nos últimos dias. No Brasil, Macron vem sendo criticado pelos bolsonaristas nas redes sociais por ter cobrado, com grande alarde, providências contra as queimadas na Amazônia, enquanto silenciava sobre o fogo na Austrália

“Manifesto nossa solidariedade com o povo australiano diante dos incêndios que atualmente estão devastando seu país. Liguei para o primeiro-ministro Scott Morrison, nesta manhã, para oferecer assistência operacional francesa imediata para combater incêndios, proteger a população afetada e preservar a biodiversidade”, afirmou Macron.