Macron testa positivo para covid-19

O presidente francês, Emmanuel Macron, testou positivo para covid-19 nesta quinta-feira, 17, segundo informou o governo da França em comunicado. Ainda não se sabe como presidente contraiu a doença.

“De acordo com as normas sanitárias em vigor, e aplicáveis a todos, o presidente da República se isolará por sete dias. Ele vai continuar trabalhando e exercendo suas atividades à distância”, disse o Palácio do Eliseu, sede da presidência.

Na semana passada, após aumento de casos no país, a França impôs um toque de recolher a partir das 20h. A medida vai valer, inclusive, na véspera de Ano Novo.