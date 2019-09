Macron vira alvo do governo

Marcelo de Moraes

Depois de liderar campanha contra o Brasil por causa das queimadas na Amazônia, o presidente da França, Emmanuel Macron, virou alvo de críticas de integrantes do governo do presidente Jair Bolsonaro. O secretário de Comunicação do governo, Fábio Wajngarten, usou suas redes sociais para rechaçar as críticas feitas pelo dirigente francês.

“Macron não consegue controlar o racismo nem o antissemitismo de seu país e ainda dá pitaco sobre o que não entende. Já passou da hora para começar a cuidar do seu próprio umbigo”, escreveu.