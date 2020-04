Madonna divulga panelaços no Brasil

A cantora Madonna divulgou na quinta, 2, vídeos de panelaços no Brasil em seus stories do Instagram. As gravações eram acompanhadas da legenda: “Atenção aos alertas! Acorde!” com a hashtag #fiqueemcasa e #fiqueseguro.

Os panelaços têm sido feitos por convocação e de forma espontânea em várias cidades do País, especialmente em dias de pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em rede nacional, com pedidos para que o chefe do Planalto deixe o cargo. O movimento ganhou tração tão logo Bolsonaro deu início à sua campanha pessoal de contrariar recomendações sanitárias para que as pessoas fiquem em casa nesta pandemia de coronavírus.