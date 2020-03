‘Madrinha’ de Alvim ataca Regina antes de encontro com Bolsonaro

Com a artilharia pesada da ala olavista contra Regina Duarte em pleno funcionamento, a “madrinha” do ex-secretário, Roberto Alvim, estará em encontro com o presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, 9. Geralda Gonçalves, conhecida como Geigê, foi convidada pelo Consulado Geral do Brasil em Miami para o encontro comunitário com o presidente. Ela, que ficou conhecida por realizar protestos em prol de Bolsonaro em Times Square, na cidade de Nova York, avalizou nomes como o de Alvim e do ex-presidente da Funarte, Dante Montovani, antes de suas nomeações.

Nesta terça, ela aproveitou a entrevista de Regina Duarte ao Fantástico para criticar a atual ocupante do cargo. “Regina Duarte desrespeitou os 57,7 milhões de conservadores que elegeram Bolsonaro quando se referiu a eles como facção”, disse, postando foto ao lado da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) e do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. “Enquanto isso ela nomeia PSOL, peesedebistas e ex-servidores do governo Dilma. Quer o Humberto Braga na Cultura. E ainda somos chamados de facção?”, escreveu, mostrando o tipo de “conselho” que dará em seu novo encontro com Bolsonaro.