Maduro: ‘Bolsonaro arrasta o Brasil para um conflito contra Venezuela’

Equipe BR Político

O venezuelano Nicolás Maduro acusou, nesta sexta-feira, 11, o presidente Jair Bolsonaro de arrastar o Brasil para um “conflito armado” contra a Venezuela em razão de um ataque de militares desertores contra um destacamento da Força Armada venezuelana em Bolívar, na fronteira com o Brasil, ocorrido em 22 de dezembro. Na ocasião, um agente morreu, seis miliares foram presos e cinco pediram refúgio no Brasil, lembra o Estadão. Segundo ele afirmou à imprensa internacional nesta sexta, 14, “Bolsonaro está arrastando as Forças Militares do Brasil para um conflito armado contra a Venezuela, ao amparar um grupo de terroristas que atacou um quartel militar venezuelano”. O episódio é um dos argumentos de Maduro para a realização de exercícios militares na região no fim de semana.

“Há terroristas no território brasileiro preparando ataques e incursões militares contra a Venezuela. E nós temos direito de nos preparar”, acrescentou. “Estamos mobilizando todos os sistemas de mísseis terra-ar, terra a terra, os sistemas de foguete, todas as formas de defesa antiaérea, aérea, terrestre, em todo o território nacional, para nos prepararmos, para defender o direito à paz, à integridade territorial”, detalhou.

O governo brasileiro não reconhece Maduro como presidente do país vizinho e considera o opositor Juan Guaidó como mandatário interino.