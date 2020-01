Mago: ‘Regina Duarte ou outro não faz diferença’

Equipe BR Político

O escritor Paulo Coelho, um dos mais vendidos do mundo, usou as redes sociais para afirmar que não faz diferença se a nova secretária Especial de Cultura será a atriz “Regina Duarte ou outro”, pois quem manda no governo é o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos. Assim, independentemente do auxiliar que esteja na pasta, a ideia sobre a “Cultura para uma maioria”, como diz o presidente, permanecerá a mesma.

“Regina Duarte ou outro ñ faz diferença – quem manda no governo é o Líder e seus filhos. Moro, Guedes, Mourão, todos já sabem disso: antes tentaram ter voz própria e agora não piam mais”, escreveu o Mago no Twitter. A publicação foi apagada. Ele finalizou a mensagem com uma frase sobre democracia, de autoria do ideólogo nazista Joseph Goebbels, que foi parafraseado pelo ex-secretário de Cultura Roberto Alvim. “Nós modernizamos e enobrecemos o conceito de democracia”, escreveu.

Recentemente, o autor declarou que ainda que perca leitores, “criticar Bolsonaro é um compromisso histórico”.