Maia: ‘A data de hoje entra pra história’

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) comemorou a aprovação para uso emergencial no Brasil das vacinas do Instituto Butantã e da Fiocruz. Para Maia, é uma “data histórica”. “A data de hoje entra pra história. Venceu a ciência, finalmente teremos as primeiras vacinas disponíveis à população brasileira e milhares de vidas serão salvas. A Anvisa cumpriu seu papel de agência do Estado”, disse o democrata.

Ainda sobrou elogios para o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que bancou a pesquisa e a fabricação da CoronaVac pelo Instituto Butantã. “Gostaria de parabenizar todos os profissionais de saúde envolvidos e ainda o empenho do governador Doria”, completou.