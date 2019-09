Maia à espera da tributária do governo

Equipe BR Político

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a Casa ainda aguarda o envio da proposta de reforma tributária de autoria do governo federal. A equipe econômica estuda a possibilidade de conceder uma espécie de incentivo para atrair Estados e municípios ao Imposto sobre Valor Agregado (IVA) federal, cuja adesão de governadores e prefeitos seria optativa, de acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast/Estadão. Esse seria um dos motivos do atraso no envio. Na avaliação Maia, um texto do Executivo seria importante para entender a posição do governo sobre o tema. “Queremos debater com calma incluindo governo”, afirmou o presidente da Câmara.

Nas últimas semanas, Maia havia dito que queria anexar a proposta de reforma tributária defendida pelo governo à PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB-SP). A expectativa inicial do parlamentar era de ter o texto pronto em outubro. Hoje, há duas propostas principais de reforma tributária tramitando no Congresso. A Câmara avalia texto apresentado pelo deputado Baleia Rossi, com base em proposta do Centro de Cidadania Fiscal. No Senado, tramita texto assinado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), em parceria com outros senadores.