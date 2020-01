Maia: ‘Acho ótimo’ se Onyx ficar

Equipe BR Político

Em meio ao esvaziamento na Casa Civil, na avaliação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), seria “ótimo” se o ministro titular da pasta, Onyx Lorenzoni (DEM), permanecesse no cargo. Ele afirmou, contudo, que se o presidente Jair Bolsonaro optar por rifar o auxiliar, não haverá prejuízo na relação do Planalto com o Congresso, de acordo com o Broadcast Político.

“Com a Câmara não vai gerar problema nenhum. Uma coisa é a gente apoiar o trabalho do Onyx, trabalhar em sintonia com ele. Se o presidente resolver mantê-lo no poder eu acho ótimo, será uma decisão boa. Se exonerá-lo, é um problema do governo, nós não vamos pautar a nossa Casa porque o governo nomeia ou exonera algum funcionário”, sustentou, após reunião fechada com investidores no Rio. “Quem tem que avaliar isso é o presidente da República. Eu não tenho que avaliar nomeação de ninguém.”