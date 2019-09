Maia acredita que MP do Coaf deve passar

Marcelo de Moraes

Durante a audiência pública que ouviu o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, a MP do Coaf foi criticada duramente por vários senadores. José Serra (PSDB-SP), por exemplo, entendeu que ela deveria ser derrubada na íntegra. Na visão de Serra, o texto que extingue o órgão e cria a Unidade de Inteligência Financeira (UIF), abre flancos para que seus integrantes sejam escolhidos por indicações políticas. Pela proposta, a UIF passa a operar debaixo do guarda-chuva do BC.

Apesar dessas resistências, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse ao BRP acreditar que a MP será aprovada. Maia não acha que exista risco de aparelhamento político dentro da UIF.