Maia afirma que debate do Fundeb está mantido hoje

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira, 20, que a discussão do texto que renova o Fundeb está mantida para hoje, mesmo com os apelos do governo pelo adiamento da votação. Maia afirmou esperar que a votação ocorra já nesta terça, 21, e disse achar “difícil” que seja postergada para quarta-feira.

“Eu não acredito que tem milagre nesse tema, os temas estão colocados. Aquilo que o governo quer modificar já está claro. Adiar de terça para quarta qual vai ser o benefício para o debate?”, afirmou em coletiva.

Maia disse também ser contra a proposta do governo de início da validade do novo fundo apenas em 2022. Além da sugestão, a equipe econômica propõe a diminuição da fatia de recursos federais no fundo de 20%, como propõe o texto da Câmara, para 15%, para liberar verba ao plano de distribuição de renda que a gestão pretende lança. “Adiar o Fundeb para 2022 é uma sinalização muito negativa. A credito que a questão da renda, dos mais vulneráveis é muito importante, mas dentro dos mais vulneráveis estão aqueles que usam a escola pública. Isso também é uma política social”, afirmou o presidente da Câmara. “Parece que para alguns temas o governo entende que tem dinheiro. Para outros temas, como essa prioridade de curto prazo para educação, parece que o governo gera mais resistência, pelo menos a equipe econômica”, completou.