Maia: ‘Agora é só escolher candidato’

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reforçou que “no máximo até amanhã” terá um nome definido para ser seu candidato à presidência da Casa em fevereiro. Em coletiva de imprensa, Maia disse que os partidos estão definindo quem será o escolhido. “O perfil do candidato vencedor é ponto de equilíbrio, de diálogo, que não afaste os parlamentares do gabinete ou da residência do presidente da Câmara e mantenha independência como ponto principal de uma gestão para os próximos dois anos, disse.

O PT, maior partido aliado a Maia, deve se reunir nesta quarta-feira, 23, para definir qual nome é seu favorito. No momento, os dois principais candidatos do bloco são Baleia Rossi (MDB-SP) e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Na semana passada, ao lançar o bloco, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), disse que gostaria de ver um nome de esquerda sendo lançado pelo grupo de deputados.