Maia agradece apoio de ex-chanceleres em embate com Araújo

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), agradeceu publicamente o apoio de ex-chanceleres em seu mais recente entreveiro com Ernesto Araújo. Maia criticou a visita a visita do secretário de Estado americano, Mike Pompeu, que esteve no Brasil para discutir com o ministro das Relações Exteriores a questão da Venezuela.

“Agradeço o gesto de apoio dos ex-Chanceleres e ministros de estado brasileiros na defesa da soberania nacional e dos princípios constitucionais que devem reger nossa política externa, sobretudo com respeito aos países da América Latina”, disse Maia.

Todos os seis ex-chanceleres vivos assinaram uma carta repudiando a reunião com Pompeu e dizendo que Maia, ao se manifestar contra a visita, “foi intérprete do sentimento do povo brasileiro”. Maia emitiu na última semana uma nota oficial alegando que o encontro, realizado a 46 dias das eleições dos EUA, “não condiz com a boa prática diplomática”. O Itamaraty reagiu afirmando que o democrata estaria baseado em “informações equivocadas”.

A carta dos chanceleres em apoio a Maia contou com assinaturas de Francisco Rezek [governo Collor], Celso Lafer [governos Collor e FHC], Celso Amorim [governos Itamar Franco e Lula], José Serra e Aloysio Nunes Ferreira [governo Temer]. Também assinaram o ex-ministro Rubens Ricupero e o ex-secretário de Assuntos Estratégicos de Michel Temer, Hussein Kallout.