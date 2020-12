Maia anuncia bloco com 11 partidos e 281 deputados

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou a formação de um bloco com 11 partidos para disputar a eleição da Câmara em fevereiro do ano que vem. Além do DEM, formam o bloco o PSL, PT, MDB, PSDB, PSB, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede, que juntos tem 281 parlamentares.

O número não é exato, já que a eleição é secreta e permite dissidências. No PSL, por exemplo, a conta é de que cerca de 20 deputados, ligados ao presidente Jair Bolsonaro, irão votar no candidato do Planalto, Arthur Lira (PP-AL). No PSB também há parlamentares que já declararam apoio para deputado alagoano.

Falta ainda definir um candidato que será apoiado pelas siglas. Na semana passada, Lira apresentou seu bloco, com 7 partidos e 160 deputados, que podem atingir 171 com a confirmação de que o PTB irá integrar o grupo. Segundo cálculos de parlamentares, com dissidências dos aliados de Maia, Lira teria algo como 210 deputados ao seu lado.