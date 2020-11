Maia aparece na propaganda de Sarto em Fortaleza

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi o último político a declarar apoio ao candidato dos Ferreira Gomes em Fortaleza, José Sarto (PDT), e já apareceu na propaganda eleitoral do político. Maia se encontrou com Ciro Gomes e o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), na semana passada.

O presidente da Câmara tem articulado apoios nos últimos dias visando a sucessão de sua cadeira. Em breve aparição na propaganda do candidato do PDT, o deputado afirmou: “Ninguém governa sozinho. É por isso que o Democratas apoia o Sarto”.

Sarto tem apoios na cidade que vão da esquerda à centro-direita na disputa contra Capitão Wagner (PROS). Além de Maia, recebeu endosso do deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), além do PT e PCdoB. No primeiro turno, o candidato já tinha o apoio também do PP, PTB, PL, PSB, PSD, Cidadania, Rede, DEM e PSDB.