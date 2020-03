Maia apoia decreto de Estado de Calamidade Pública

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou ao BRP ser a favor da aprovação do pedido de reconhecimento de Estado de Calamidade Publica feita há pouco pelo governo.

“Foi o que a gente sempre defendeu. Ampliação do gasto público necessariamente precisava ter o decreto de calamidade pública para que a gente possa ter flexibilidade no espaço fiscal. Isso significa poder ter recursividade o governo poder intervir tanto na área de Saúde quanto na área econômica e na proteção do mais vulneráveis”, disse Maia ao BRP.