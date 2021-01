Maia associa drama de Manaus com agenda negacionista

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou os problemas causados ao País pela “agenda negacionista”. Maia associou a essa agenda o drama de Manaus, onde a falta de estoque de oxigênio levou pacientes de Covid a morrer por asfixia.

“A falta de oxigênio em Manaus, o atraso na vacina, a falta de coordenação com estados e municípios são resultados da agenda negacionista que muitas lideranças promovem”, disse.

Maia defendeu que o recesso parlamentar do Congresso seja interrompido para ajudar no combate de problemas desse tipo. “Está na hora de todas as forças se unirem para salvar vidas. É fundamental – como defendi em dezembro com outros parlamentares – que o Congresso retome suas atividades na semana que vem”, afirmou.