Maia atrás de ‘apoio majoritário’ para tributária

Equipe BR Político

Com três propostas de reforma tributária em debate, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse em seu poadcast semanal que está buscando um “apoio majoritário” para o tema, talvez pegando um pedaço de cada um dos textos. “O importante é ter um projeto que tenha apoio majoritário nas duas Casas”, disse Maia. Mesmo com a proposta do deputado Baleia Rossi já em discussão na comissão especial, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), disse que espera que os senadores votem a proposta do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) em até 45 dias.