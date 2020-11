Maia avalia que Bolsonaro ‘está voltando ao tamanho normal’

Logo após votar em um colégio do Rio de Janeiro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez uma avaliação de que as eleições deste ano irão modificar a percepção sobre o “tamanho” de Jair Bolsonaro. O democrata acredita que 2018 foi uma espécie de ponta fora de curva e que a votação baixa de alguns candidatos bolsonaristas mostrará que o atual presidente da República não tem controle da força eleitoral que o colocou no Planalto.

“Eu acho que agora (Bolsonaro) representa o tamanho do núcleo dele que era muito menor que os 46% de intenção de voto que ele teve, ele está voltando ao tamanho normal e a influência é menor, especialmente nas capitais onde a cobrança é muito maior do que nos municípios do interior”, disse o presidente da Câmara. “Havia um sentimento em 2018 que ele acabou representando, e que não necessariamente era a base dele”, explicou.

Em compensação, Maia vê que candidatos mais experientes, com trajetória na política, devem ser os grandes vencedores dessa eleição. “Acho que a sociedade em 2018 apostou em renovação, em mudança, em pessoas que nunca tinham participado da política, e a gente está vendo aqui no Rio de Janeiro qual foi o resultado”, disse.