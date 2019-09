Maia bate em Salles por ‘negar dados’

Gustavo Zucchi

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi apontado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), como um dos culpados por afastar investimentos do Brasil. Logo após Maia citar o plano de Rodrigo Janot para matar Gilmar Mendes como exemplo da insegurança jurídica no País, ele disse que a negação dos dados sobre desmatamento também contribuem para afastar investimentos.

“O ministro do Meio Ambiente nega os dados técnicos do Inpe. Você nega o que existe, o que o investidor acha? Que estamos defendendo as queimadas, os desmatamentos. Não é verdade, mas é a narrativa que eles vendem, de forma muito inteligente. Então esse é o Brasil que nós temos”.