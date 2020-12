Maia: ‘Bolsonaro não tem dimensão humana’

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez hoje, possivelmente, sua crítica mais dura a Jair Bolsonaro. Maia se solidarizou com a ex-presidente Dilma Rousseff depois que Bolsonaro ironizou e minimizou as torturas sofridas por ela durante a ditadura militar. Para Maia, o presidente “não tem dimensão humana”.

“Bolsonaro não tem dimensão humana. Tortura é debochar da dor do outro. Falo isso porque sou filho de um ex-exilado e torturado pela ditadura. Minha solidariedade a ex-presidente Dilma. Tenho diferenças com a ex-presidente, mas tenho a dimensão do respeito e da dignidade humana”, afirmou.