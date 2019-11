Maia: ‘Câmara já tomou posição sobre 2ª instância’

Equipe BR Político

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), avisou que, independente da posição que os senadores acertarem em reunião amanhã com Sérgio Moro, os deputados já têm posição fechada sobre o tema. “Já estamos instalando a comissão da PEC da segunda instância, que foi aprovada na CCJ. O Davi Alcolumbre está organizando (o encontro com Moro), mas a posição da Câmara já está tomada”, afirmou Maia. Nesta semana, deverá ocorrer indicações para a comissão especial que discutirá a PEC que trata do tema na Câmara. O relator deverá ser o deputado Fábio Trad (PSD-MS).