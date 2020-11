Maia: ‘Centro virá forte em 2022’

No dia seguinte as eleições, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi mais um político que falou já do próximo pleito. O democrata, que viu seu partido conquistar 464 prefeituras, acredita que o centro “vira forte” para as eleições nacionais. “Claro que o resultado da eleição tem mensagens. Em 2000, a Marta [Suplicy] ganhou a eleição e isso deu uma mensagem que o Lula vinha forte em 2022”, afirmou.

“Então, pro governo, o resultado da eleição mandou uma mensagem, que o centro virá forte em 2022. Cabe agora ao governo organizar qual é o campo que vai atuar. Vai continuar com o ministro do Meio Ambiente [Ricardo Salles], com o ministro das Relações Exteriores [Ernesto Araújo], estragando a imagem do Brasil no exterior? Ou vai caminhar para a centro-direita para tentar tirar um pouco do nosso espaço”, disse Maia em entrevista ao UOL.

Maia tem tido conversas recorrentes com possíveis nomes para a eleição nacional em 2022. Recentemente, o presidente da Câmara se encontrou com Luciano Huck, nome que disputaria a eleição pelo Cidadania, e com Ciro Gomes, que já concorreu no último pleito pelo PDT. Maia também criticou uma possível união com o ex-ministro Sérgio Moro, dizendo que ele seria um nome da “extremo-direita”.