Maia chama de ‘fascismo’ destruição faixas em apoio a Baleia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chamou de “fascismo”, neste sábado, 30, a destruição de faixas que estavam colocadas na Esplanada dos Ministérios em apoio ao candidato Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pela presidência da Casa. O parlamentar carioca atribuiu a atitude a bolsonaristas, que apoiam a candidatura de Arthur Lira (PP-AL).

“Destruíram as faixas de apoio ao @Baleia_Rossi na Esplanada dos Ministérios. Isso tem nome: fascismo. E é contra esse tipo de atitude e de gente que estamos unidos. Se os bolsonaristas estão tão confiantes com a vitória do candidato do Bolsonaro, por que agem assim?”, questionou Maia no Twitter.

A eleição para a Mesa Diretora da Câmara está marcada para segunda-feira, 1º.

O deputado ainda cobrou que o candidato apoiado pelo Planalto se manifeste sobre a destruição do material.

“Aliás, não custa perguntar: Bolsonaro, seu candidato e o senador que virou coach do candidato já vieram a público rechaçar essa atitude?”, completou.