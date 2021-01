Maia chama governo de ‘incompetente’ por dívida com banco do Brics

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chamou o governo Bolsonaro de “incompetente”, em publicação feita na noite de terça-feira, 5, no Twitter. A crítica do parlamentar foi feita por causa de uma nota enviada à imprensa pelo Ministério da Economia, em que repassa ao Congresso a responsabilidade sobre o não pagamento de US$ 292 milhões (R$ 1,5 bilhão, na cotação atual) ao banco do Brics.

“Governo transferindo responsabilidade. É prática de um governo incompetente. É sempre assim”, comentou Maia.

Sem o pagamento da parcela, o governo brasileiro tornou-se inadimplente com banco do Brics. O problema deve mexer com o nome do Brasil na praça, pois, por determinação contratual, a instituição financeira terá de comunicar a situação às agências de classificação de risco, aos parceiros internacionais e aos detentores de títulos do banco.

O não pagamento da parcela ocorreu por falta de autorização no Orçamento. Em nota emitida nesta noite, o Ministério da Economia informou que, ao longo do segundo semestre de 2020, tentou remanejar verbas com o Congresso, mas os parlamentares repassaram os recursos a outros ministérios.