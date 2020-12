Maia cita possíveis sucessores no comando da Câmara

Em sua primeira manifestação pública após o Supremo Tribunal Federal (STF) barrar a possibilidade de reeleição no comando do Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-), citou cinco parlamentares como possíveis sucessores seus no cargo e insistiu no discurso de que nunca foi candidato à recondução.

Entre os cotados, o deputado do DEM citou os deputados Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Baleia Rossi (MDB-SP), Eumar Nascimento (DEM-BA), Luciano Bivar (PSL-PE) e Marcos Pereira (Republicanos-SP).

Na avaliação do parlamentar, a decisão do STF traz mais “energia” aos deputados que articulam a disputa pelo comando da Casa.

Em entrevista à Globonews, Maia destacou que seu candidato à presidência da Câmara vai representar o movimento de independência da Casa. Segundo ele, a candidatura não será contra o governo, mas a favor da democracia e do fortalecimento da Câmara.