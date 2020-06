Maia classifica como ‘inaceitável’ manifestação contra o Supremo

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), classificou como “inaceitável” a manifestação do sábado a noite, com tochas e cânticos de guerra, contra o Supremo Tribunal Federal. “Grave. É um grupo minoritário, racista. É inaceitável um evento desse. O que eles querem? Intimidar o Supremo? As instituições não podem e não devem aceitar o que está acontecendo. Os limites são dados pela nossa constituição”, disse em entrevista ao Uol.

No sábado a noite, o movimento 300 pelo Brasil reuniu algumas dezenas de pessoas para uma manifestação contra o STF, o ministro Alexandre de Moraes e o inquérito que apura a divulgação de fake news. Nas redes sociais, foi apontada a semelhança estética do ato com protestos de supremacistas brancos nos EUA e de movimentos fascistas na Europa durante os anos de 1930. “A sociedade majoritariamente rechaça qualquer ameaça à democracia. Não vejo nas forças armadas qualquer respaldo a esses movimentos políticos”, completou Maia.